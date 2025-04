Milik sta tornando, il messaggio a Tudor dell’attaccante della Juve

In vista del rush finale di stagione, la Juve di Igor Tudor potrebbe presto ritrovare anche il talento di Arek Milik , attaccante costretto a rimanere ai box sin da inizio stagione. Un lungo stop per il polacco, che a giugno 2024 si era sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio , prima di essere operato nuovamente lo scorso mese di ottobre .

Milik sta tornando: "Strada dura, ma sto diventando più forte ogni giorno"

Una volta suturato il menisco mediale, a Villa Stuart, Arek Milik ha intrapreso un percorso di riabilitazione, che ha poi allungato i suoi tempi di recupero. Nessuna presenza per lui quest'anno, né con Thiago Motta né nella nuova gestione Tudor. Ma adesso, come confermato dal classe '94, è tempo di tornare in campo per dare una mano ai suoi compagni, dopo un periodo caratterizzato da grande sofferenza: "È stata una strada dura, - ha ammesso sul suo account Instagram ufficiale - ma sto diventando più forte ogni giorno, grazie per il vostro sostegno". All'orizzonte, un finale di campionato che potrebbe consentire ai bianconeri di centrare la qualificazione alla prossima Champions League e il nuovissimo Mondiale per Club negli Stati Uniti, che vedrà protagoniste Inter e Juve.