Juve, Koopmeiners non ce la fa contro il Parma: Tudor chiama Yildiz e Adzic

Nel giorno della sfida con il Parma di Cristian Chivu, la Juve si presenterà al "Tardini" senza Teun Koopmeiners . Il centrocampista olandese non ce la fa e sarà costretto a saltare la partita valida per la 33esima giornata di Serie A. Convocato regolarmente Kenan Yildiz, mentre è stato nuovamente aggregato alla prima squadra il montenegrino Adzic, finora prestato alla Next Gen in Serie C.

Juve, Koopmeiners non ce la fa: convocati Yildiz e Adzic

Juventus orfana di Teun Koopmeiners al "Tardini" di Parma, dove i bianconeri saranno chiamati a rispondere alle vittorie di Roma, Bologna e Atalanta. L'ex centrocampista della Dea non ha ancora recuperato da alcuni problemi al tendine e rimarrà alla Continassa per proseguire il suo percorso riabilitativo. L'obiettivo è tornare disponibile per il match con il Monza di Alessandro Nesta, in programma domenica alle ore 18. Tra i convocati c'è Yildiz, che si era fermato nei giorni scorsi insieme a Renato Veiga. In panchina andrà anche il giovane Adzic, che si è esaltato in Serie C tra le fila della Next Gen di Brambilla, già qualificata per i playoff nel girone C.