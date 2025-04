Giuntoli e il futuro di Tudor alla Juve: "Vorremmo continuare con lui ma..."

"La decisione sarà presa dopo il Mondiale per Club". Così Cristiano Giuntoli ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida della Juventus contro il Parma , valida per il recupero della trentatreesima giornata di Serie A, ha parlato riguardo il futuro di Igor Tudor : "Con lui siamo stati chiari fin dall'inizio".

"Saremo felici di restare insieme"

"Saremo felici di restare insieme". Queste le parole del dirigente bianconero sul futuro dell'attuale allenatore bianconero. Quindi, Giuntoli ha parlato della situazione della classifica: "I risultati delle altre hanno alzato la quota per la Champions League. Ma noi pensiamo solo a noi, oltre che a questa partita, molto delicata. Dobbiamo provare a vincere per raggiungere il nostro obiettivo". Un commento in vista del Mondiale per Club, riguardo i calciatori in prestito: "Stiamo parlando con i club di appartenenza e contiamo sui rapporti che abbiamo per trattenerli".