Tudor: “Juve, si può vincere anche soffrendo. Yildiz? Troveremo una soluzione” 

Igor Tudor applaude la Juve , che ha superato il Monza per 2-0 nonostante l’inferiorità numerica nella ripresa: ”Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, con due gol e altre occasioni. Poi l'espulsione ha cambiato la gara e nel secondo tempo è stata una battaglia. Abbiamo fatto bene, con sofferenza riuscendo a vincere in un modo che non mi dispiace. Perché fa capire ai ragazzi che si può vincere anche soffrendo. Stiamo lavorando, va bene le tattiche e i moduli ma poi le partite le vince chi vince i contrasti e ha il pallone. Dal punto di vista mentale siamo una squadra che può ancora crescere e deve farlo, nelle ultime cinque gare abbiamo perso in quella in cui abbiamo concesso meno. Ci è mancato qualcuno che fa la differenza davanti a Parma, dove è sempre difficile giocare. Il momento in cui trovi l'avversario è importante, poi ci devi mettere del tuo”.

Juve, Tudor e l’assenza di Yildiz

Il tecnico dell Juve mette il focus su Yildiz, espulso per una gomitata alla fine del primo tempo: ”Ora mi dispiace per Yildiz, per Gatti e Koopmeiners che non sta ancora bene al tendine, ma ci sono ancora tanti punti". Ancora sull'assenza del turco. "E' un giocatore importante, ma troveremo una soluzione. Le prossime due gare sono scontri per far vedere chi siamo, undici li troveremo da mandare in campo poi vedremo cosa succede", ha concluso Tudor.