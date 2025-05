Tudor prima di Bologna-Juve: "Vlahovic e Koopmeiners out. Non posso commentare le situazioni del passato"

La Juventus si gioca un bel pezzo di stagione al Dall'Ara: scontro diretto contro il Bologna in programma per domani, domenica 4 maggio, alle 20:45. Una partita chiave che però i bianconeri dovranno affrontare con tante assenze tra squalifiche e infortuni. L'allenatore della Juve Igor Tudor ha annunciato i giocatori che mancheranno in conferenza stampa: "Non ci saranno Yildiz, Koopmeiners, Gatti, Cabal e Bremer. Purtroppo non ci sarà nemmeno Vlahovic. Oggi ha provato, ma non ci sarà. Spero che i tanti infortuni compattino la squadra. Oggi ho fatto un discorso che va in questa direzione. I giocatori devono andarsi a prendere il loro destino, perchè nessuno potrà regalarglielo. Quando la squadra prepara la gara bene, poi riesce a ottenere tutto. Mancano un po' di giocatori, ma sono sicuro che faremo una buona gara".