Juve, infortunio per Cambiaso: salta la Lazio, i tempi di recupero

Continua l'emergenza infortuni in casa Juventus: si è fermato anche Andrea Cambiaso. L'esterno dei bianconeri era uscito dolorante al 68' del secondo tempo della sfida pareggiata contro il Bologna. Inizialmente aveva stretto i denti, segnando anche un gol poi annullato per fuorigioco, ma è stato poi costretto a uscire per far posto ad Alberto Costa. Oggi si è sottoposto agli esami che hanno evidenziato un'elongazione del retto femorale sinistro. Il giocatore salterà la prossima sfida contro la Lazio e tenterà di recuperare per la partita casalinga contro l'Udinese.