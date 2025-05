Juve, emergenza infortuni: contro la Lazio Tudor può perdere 9 giocatori

TORINO - Con Cambiaso fanno nove. Nove come le assenze che la Juve dovrà sopportar e sabato prossimo nel match decisivo per la corsa alla prossima Champions in casa della Lazio se nessuno tra Vlahovic e Koopmeiners, quelli con maggiore speranza di rientrare, ce la faranno.

Juve, Cambiaso ko e out con la Lazio

L’ultimo contrattempo riguarda l’esterno ex Genoa che ha accusato un dolore alla coscia sinistra durante il secondo tempo della sfida di Bologna, ha provato a tenere duro ma alla fine, dopo l’ennesimo scatto, si è dovuto arrendere. Ebbene, il responso dei controlli effettuati ieri da Andrea hanno evidenziato una «elongazione del retto femorale». Tra una settimana, il giocatore effettuerà nuovi esami che daranno un quadro più preciso sulla durata dello stop. Di sicuro Cambiaso salterà la Lazio e resta in forte dubbio anche per la gara con l’Udinese. Non sarà una mancanza banale perché l’azzurro a Bologna era tornato ai livelli di inizio stagione dopo mesi difficili e senza acuti e avrebbe potuto rappresentare un fattore contro i biancocelesti. Al contrario, dovrà iniziare l’ennesima rincorsa della stagione, già costellata di infortuni e rumors su un possibile addio nel mercato invernale che poi non si è concretizzato.

Possibile chance da titolare per Alberto Costa

Oggi la Juve inizierà la missione Lazio con la ripresa degli allenamenti ma Tudor è già al lavoro per trovare i rimedi. La soluzione più immediata porta ad Alberto Costa, entrato proprio per Cambiaso a Bologna. Per il portoghese sarebbe la prima gara da titolare da quando è arrivato in Italia: finora, infatti, ha collezionato soltanto briciole di partita, riassunte in 7 presenze per 144 minuti in campo. All’Olimpico potrebbe avere quindi la prima chance dall’inizio: la posizione sarebbe sulla fascia destra con Weah che traslocherebbe a sinistra, con McKennie ancora interno di centrocampo nel 3-5-2 visto a Bologna. Più difficile l’opzione che porta a Rouhi, terzino sinistro di ruolo, perché il giovane svedese è uscito dai radar da tempo: ha giocato una sola volta da titolare contro il Genoa a settembre e si è visto per l’ultima volta in campo il 23 febbraio scorso a Cagliari.