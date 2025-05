Juve, flop attaccanti: quanto costano al mese Vlahovic e Kolo Muani, la cifra è pazzesca

Juve, i costi dell’attacco e la poca resa sotto porta

I due attaccanti, come scrive qui Giorgio Marota, costano oltre 2,5 milioni di euro lordi al mese alle casse bianconere. Ma il rendimento in campo non è stato all’altezza dell’investimento. L’ultima gioia del serbo risale al 23 febbraio, nella vittoria di misura a Cagliari (0-1). Da allora, Vlahovic non ha più timbrato il cartellino. Kolo Muani, dal canto suo, ha interrotto un lunghissimo digiuno (12 partite) solo il 27 aprile, con un gol al Monza. I pochi gol potrebbero essere un problema anche in caso di arrivo a pari merito. In particolare, la Juve potrebbe trovarsi a pari punti con la Roma e il saldo delle reti segnate diventerebbe il primo criterio di spareggio: una variabile in cui il contributo degli attaccanti pesa come non mai.