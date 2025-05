Juve, lo Stadium risponde sempre: stagione da un milione di tifosi

Quanto amore per la Signora. C’è la qualificazione alla Champions da agguantare e la Juve, per l’ultima fondamentale gara casalinga della stagione 2024-2025, potrà contare sulla passione del suo popolo che non viene meno nonostante una stagione piena di delusioni e difficoltà. Questa sera, contro l’Udinese, lo Stadium sarà ancora una volta tutto esaurito, una costante di questa annata così travagliata: sarà infatti il sold out numero 17 su 19 partite di campionato disputate nello stadio amico. Dato significativo perché ricalca il trend mantenuto durante il ciclo dei nove scudetti consecutivi, quando all’Allianz non c’era mai un posto libero, e perché conferma il feeling strettissimo tra squadra e tifosi, impermeabile a ogni scossone dovuto ai risultati negativi. Lo specchio si ha in un altro dato: sono oltre un milione gli spettatori che hanno affollato lo Stadium in questa stagione tra tutte le competizioni. Non solo, altre conferme: per la prima volta, la media degli spettatori per le partite di campionato è superiore a quota 40 mila (40.240 per l’esattezza, in attesa della gara di stasera), con il 91% degli ingressi (ovvero chi ha acquistato biglietto o abbonamento poi è effettivamente andato alla partita). Una quota importante di ticket, tra l’altro, è venduta a tifosi stranieri: è il 14%, con 176 nazioni rappresentate. L’Allianz si conferma così un asset fondamentale per il club bianconero: dal 2011 a oggi ha garantito oltre 600 milioni di ricavi tra biglietti, hospitality, ricavi no-matchday (i tour, ad esempio) e facendo sistema con il JMuseum.