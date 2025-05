Calciomercato Juve, tutto su Osimhen: pronta la maxi offerta

C’è l’ultima recita di Vlahovic allo Stadium e c’è già lo sguardo rivolto alla Juve che verrà. Presente e futuro si intersecano, anche perché in tribuna c’è l’esordio dei rappresentanti di Tether, diventato in breve tempo il secondo azionista del club bianconero. L’addio ormai scritto di Dusan apre le porte alla caccia a un nuovo bomber, per la verità già iniziata. La Signora ha messo gli occhi su Victor Osimhen che ha regalato uno scudetto a Cristiano Giuntoli con la maglia del Napoli e che ora il direttore tecnico vorrebbe riavere per tentare un altro assalto al titolo con la Signora. I contatti sono stati avviati, il nigeriano ha risposto positivamente alle lusinghe ma c’è da fare i conti con il club del presidente De Laurentiis (proprietario del giocatore ora al Galatasaray) e con la necessità di un investimento decisamente corposo. Investimento che non sembra in ogni caso spaventare la Continassa, pronta a spingersi fino a 85 milioni (tra quota fissa e bonus), dieci in più quindi della clausola rescissoria da 75 valida però soltanto per l’estero. Una parte delle risorse arriverà dalla cessione di Vlahovic, dalla quale la Juve conta di ricavare 40-50 milioni.

Le altre piste

Alternative? Il primo nome è l’atalantino Lookman. Il maquillage dell’attacco si annuncia in ogni caso profondo perché, oltre a Vlahovic, saluterà Milik (mai a disposizione quest’anno per infortunio) e anche Kolo Muani e Conceiçao sono in bilico. Il francese, arrivato in prestito secco dal Paris Saint Germain, è destinato a tornare alla base anche perché la richiesta di 40-50 milioni dei francesi per il riscatto sono troppo elevate. Stesso discorso per il portoghese, finito ai margini con l’arrivo di Tudor in panchina: le prospettive per lui sono cambiate, così le possibilità di permanenza emerse nei mesi scorsi sono evaporate, come le trattative con il Porto per l’acquisto a titolo definitivo per 30 milioni (dopo i 7 investiti per il prestito). Da valutare, a centrocampo, la posizione di Douglas Luiz che potrebbe tornare in Premier League e che la Juve vorrebbe rimpiazzare con Sandro Tonali. Per la difesa occhi sui giovani Leoni del Parma e Comuzzo della Fiorentina.