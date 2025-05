Giuntoli e il piano della Juventus: "La decisione sul futuro di Tudor, la voglia Champions e la stagione di Koopmeiners"

La Juventus è a una vittoria dalla qualificazione alla prossima Champions League. L'ultima giornata in trasferta contro il Venezia sarà decisiva per chiudere la lotta contro Roma e Lazio, ancora pienamente in corsa. L'obiettivo del quarto posto è fondamentale per i bianconeri, sia dal punto di vista sportivo che economico, e ne ha parlato Cristiano Giuntoli, Managing Director Football della Juventus, durante la seconda edizione del premio “Gianni Di Marzio” a Portofino: “È importante fare l’ultimo passo, abbiamo ringiovanito e cambiato tanto, alla Juve c’è grande pressione: vogliamo arrivare in Champions e il prossimo anno con 2-3 acquisti mirati e il rientro di tanti infortunati ci permetterà di avere una squadra molto competitiva“.