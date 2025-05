Tudor prima di Venezia-Juve: "Torna Koopmeiners. Su di me lascio commentare gli altri". Poi i complimenti al Napoli

Ultima giornata di campionato, turno decisivo per i verdetti finali. Lo scudetto è già assegnato, mancano i piazzamenti europei e la salvezza. Venezia-Juve racchiude entrambe le lotte ancora aperte: da una parte la squadra di Di Francesco che deve vincere per alimentare le speranze di salvezza, dall'altra Tudor che non deve sbagliare per conquistare la qualificazione in Champions. Juve avanti di un punto sulla Roma e di due sulla Lazio, tutto è ancora aperto per la lotta al quarto posto. Lo sa bene Igor Tudor che nella conferenza alla vigilia della partita ha analizzato la situazione: "Bisogna sudare fino alla fine, da una parte partita importante dall’altra va preparate come tutte le altre, concentrandosi a cose di campo. I numeri, i calcoli non sono mai stati parte del mio modo di pensare come allenatore, mi concentro di più sul lavoro settimanale e sulla prestazione, il resto è conseguenza. Il potenziale è più grande di quello che si può vedere ora. Quanti meriti ho? Non voglio parlare di me, è sempre brutto. Lascio commentare gli altri, tutti insieme, con il club, con i giocatori". Poi i complimenti al Napoli: "Faccio i complimenti al Napoli per lo Scudetto, sono stati bravi tutto l’anno. In un campionato vince sempre chi più lo merita, sono 38 gare. Una competizione che dura tutto l’anno vince chi fa meglio".