Tudor: "Il mio futuro alla Juve? Si saprà tutto prima del Mondiale per Club"

Igor Tudor ha parlato al termine di Venezia-Juve: "Il mio futuro si saprà prima del Mondiale per Club. Si saprà presto. È giusto così, che prima che andare lì si conosca il mio futuro. Non sarebbe giusto andare lì senza futuro alla Juve. Non per me, soprattutto per il club. Andare lì e non avere futuro non sarebbe una cosa corretta per nessuno. Presto si saprà. Non ne abbiamo parlato ancora, siamo stati concentrati sul finale di stagione. Pretendo di saperlo prima? Sì è chiaro, per tutti. Ho una sensazione? Sono sempre contento, qualsiasi cosa succede io lo accetto a braccia aperte".