L'agente di Tudor: "Allenerà la Juve al Mondiale per club. Per il resto nessuna fretta"

"Tudor? Uno sfogo. Rispetterà l'impegno preso"

Igorallenerà la Juventus anche in occasione del Mondiale per club. Dopo la partita contro il Venezia, che ha permesso la Juventus di conquistare la qualificazione in Champions League, l'allenatore aveva dichiarato la propria intenzione di non allenare i bianconeri negli Stati Uniti in caso di mancata conferma per la prossima stagione. Intervenuto a Sky Sport 24, l'agente del croato, Anthony Saric, ha rettificato: "Dopo le interviste a caldo ha parlato con Giuntoli: Igor rispetterà l'impegno preso di guidare la Juve al Mondiale per club"."Non sarebbe giusto andare al Mondiale per club senza futuro alla Juve" aveva dichiarato Tudor nell'immediato post-partita. Su queste dichiarazioni è intervenuto l'agente, Saric: "Quello di ieri è stato uno sfogo da parte di Tudor dettato dalla tensione per l'obiettivo raggiunto non senza difficoltà, ma in un clima di grande serenità all'interno del club. Igor ha un ottimo rapporto con Giuntoli e tutte le componenti del club. Rispetterà l'impegno preso".