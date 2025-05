Platini e la frase sul suo futuro alla Juve: "Bello se torna Conte. Nessuno della società mi ha..."

Michel Platini allontana l’ipotesi di un suo ritorno alla Juventus in veste dirigenziale. Intervenuto a margine dell’evento per i 20 anni della Golf Cup organizzata dalla Fondazione Vialli e Mauro al Royal Park I Roveri di Fiano, l’ex numero 10 bianconero ha chiarito: "Nessuno della Juventus mi ha mai chiamato, non ho nessun contatto. Non posso pensare a qualcosa se non ci sono contatti. Sto benissimo ma se nessuno mi chiama non penso nemmeno a venire".