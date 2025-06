Tudor si gioca la Juve al Mondiale per Club: la chiamata di Elkann e le possibili alternative

TORINO - Tudor si gioca la Juve al Mondiale per Club. Alla Continassa è in corso una nuova rivoluzione con volti nuovi nel management e un possibile, ma non più scontato, cambio in panchina. Un allenatore la Signora, di fatto, ce l’ha già ed è appunto l’ex difensore croato, chiamato d’urgenza a fine marzo per la missione Champions e capace di far uscire la barca bianconera dalla tempesta e di condurla al porto dell’Europa che conta. Traguardo raggiunto a Venezia, che gli è valso la conferma automatica, come da contratto, sulla panchina ma non la certezza definitiva di essere lui al timone la prossima stagione. Il nodo è proprio questo: la Juve ha cercato la svolta con Antonio Conte e Gian Piero Gasperini ma senza riuscirvi, segno evidente della volontà di cambiamento. Ora però i piani potrebbero mutare e la prima mossa è stata fatta direttamente da John Elkann che ha chiamato Tudor per spiegargli i cambiamenti in atto in società, per illustrargli la novità principale che è l’arrivo del nuovo direttore generale, Damien Comolli, e per ribadirgli che alla guida della Juve negli Usa ci sarà lui. È una rassicurazione quindi anche sul futuro? Non del tutto ma la porta resta comunque aperta. Le manovre verso nuovi tecnici avrebbero potuto portare a una progressiva delegittimazione della figura di Igor, così Elkann ha preso l’iniziativa e ha speso parole significative.