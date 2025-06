Si riparte da Tudor: la Juventus al lavoro in vista del Mondiale per club

TORINO - Incassata la fiducia della proprietà, Igor Tudor si ripresenta alla Continassa, ai nastri di partenza della 'stagione di mezzo', quella per la prima volta segnata dal Mondiale per Club. Sarà la nuova competizione a regalare al tecnico croato la chance di tenersi la panchina della Juventus, un'opportunità da cogliere a partire da oggi stesso, con la ripresa degli allenamenti in vista del primo impegno del prossimo 19 giugno, contro gli emiratini dell'Al Ain.