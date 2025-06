Pierre Kalulu resta alla Juventus: riscatto ufficiale dal Milan nel giorno del suo compleanno 

Pierre Kalulu è ufficialmente un giocatore della Juventus . Dopo una stagione in prestito, il club bianconero ha esercitato il diritto di riscatto dal Milan , confermando la volontà di puntare sul difensore francese anche per il futuro. Il tutto è avvenuto proprio nel giorno del suo 25° compleanno, un regalo speciale per il giocatore e un segnale di continuità per la difesa juventina.

Un colpo mirato per il futuro bianconero

La Juventus ha comunicato l'accordo sul proprio sito ufficiale, sottolineando la particolarità della data: "Un primo compleanno in bianconero da ricordare per Pierre Kalulu". Il difensore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029, diventando così parte integrante del progetto a lungo termine della società. Il riscatto prevede un esborso economico di 14,3 milioni di euro, pagabili in tre esercizi, oltre a oneri accessori per 0,3 milioni di euro. Inoltre, sono inclusi bonus legati al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi, per un massimo di 3 milioni di euro. Anche il Milan ha confermato l'operazione con una nota ufficiale: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Pierre Kalulu alla Juventus FC. Il club rossonero augura a Pierre le migliori soddisfazioni personali e professionali." Con questa mossa, la Juventus blinda un difensore duttile, veloce e ancora giovane, che ha già dimostrato il suo valore nella passata stagione. Kalulu rappresenta un investimento strategico per rafforzare ulteriormente il reparto arretrato e guardare il futuro con ambizione.