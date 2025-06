Kolo Muani: "Giocherò il Mondiale per Club con la Juve. Spero di restare anche dopo"

Otto gol e due assist 19 partite: Randal Kolo Muani è stato il valore aggiunto della seconda parte di stagione della Juventus. Il francese, arrivato a gennaio in prestito secco dal Paris Saint-Germain, era partito subito fortissimo con cinque gol nelle sue prime tre partite, segnando anche al Maradona contro il Napoli futuro campione d'Italia. Poi ha avuto un period di flessione, come tutto la squadra nelle battute finali di Thiago Motta, per poi riprendersi un ruolo centrale con Igor Tudor segnando anche un gol nella partita decisiva per la qualificazione in Champions League contro il Venezia. Ora però, il suo futuro è incerto: rimane di proprietà del Psg, casa madre a cui dovrà fare ritorno, ma non nell'immediato. Infatti l'attaccante ha fatto un annuncio importante.

Juve, le parole di Kolo Muani

Queste le sue parole in zona mista dopo la finale per il terzo posto in Nations League con la Francia: "Andrò con la Juventus al Mondiale per Club. Sono molto contento con loro, spero di continuare lì, mi hanno accolto bene, mi diverto". Dopo un buon finale di stagione, Deschamps lo ha convocato anche per la finestra delle partite delle nazionali facendolo scendere in campo nel finale della semifinale contro la Spagna per poi dargli la maglia da titolare nella "finalina": "Sono molto contento di aver potuto giocare ancora un po’, sia con la nazionale che con il mio club“.