Juve, da Gatti a Yildiz: quanti rinnovi congelati

Lavori sospesi per il cambio della guardia. L’agenda dell’ex Giuntoli prevedeva una serie di appuntamenti, in questo mese di giugno, per sbloccare alcuni rinnovi contrattuali: tutto, o quasi, è stato rimandato alla fine del Mondiale per Club, quando il nuovo dg Damien Comolli avrà potuto approfondire i vari fascicoli, valutando le promesse fatte dall’uomo che prima di lui si occupava dell’area sportiva. Viste le difficoltà incontrate nel corso della stagione, la proprietà non vuole distrazioni: la Juventus tutta, inclusi i calciatori, dovrà concentrarsi esclusivamente sull’evento in programma negli Stati Uniti dal 19 giugno. Quello che attende risposte da più tempo è Gatti, al quale già a febbraio era stata prospettata l’idea di un adeguamento. Tra i centrali in rosa, Federico è quello che guadagna meno: attualmente poco più di 1,5 milioni netti. Nonostante ciò, la stagione appena conclusa lo ha confermato come il più presente nel reparto, terzo tra i calciatori di movimento - dopo Locatelli e Yildiz - con 3212’ trascorsi sul terreno di gioco. L’ultimo rinnovo di Gatti c’è stato a ottobre del 2023 (un vantaggio anche per la Juve in termini di ammortamento) e il contratto fino al 2028 mette il club al riparo da brutte sorprese. Di sicuro, però, gli estimatori in Italia (Napoli) e all’estero (Premier) non mancano e il ragazzo sta cominciando a chiedere garanzie.