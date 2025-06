Niente processo al fratello di CR7 per le maglie della Juventus

Accordo trovato tra le parti e nessun processo per Hugo Dinarte Santos Aveiro , al secolo uno dei fratelli di Cristiano Ronaldo , che ha rischiato di andare alla sbarra presso il Tribunale di Torino per una vicenda risalente al 2019, quando CR7 giocava nella Juventus .

Maglie bianconere 'ritoccate'

La querela, presentata per la parte civile dall'azienda Pegaso, che aveva concordato con Hugo la produzione di kit sportivi, aveva come oggetto circa 13 mila magliette della Juventus, identiche alle originali ma con l'aggiunta di un segno che rimandava a Cristiano Ronaldo. L'intesa trovata tra le parti ha però portato alla sentenza di non luogo a procedere per remissione di querela da parte della stessa Pegaso.