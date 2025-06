Pogba, frecciata alla Juve: “Pensavo di essere in guerra con l’antidoping, non con loro…”

L'incubo di Paul Pogba è sempre più vicino alla fine. Lo scorso marzo è terminata la squalifica per doping e il francese è pronto a tornare in campo. L'ex Juve ha trovato l'accordo con il Monaco, manca solo l'ufficialità per il ritorno in campo del giocatore: “Sono mentalmente e fisicamente pronto e non vedo l'ora di riprendere, a 32 anni, come se fossi ancora un ragazzino”, afferma alla tv francese Tf1. L'ultima volta che Pogba è sceso in campo, indossava la maglia della Juventus. Quasi tutta la vicenda doping l'ha vissuta da tesserato dei bianconeri, fino alla rescissione arrivato nel novembre 2024. Pogba ha raccontato quel periodo nell'intervista: "Avevo chiesto aiuto alla Juve, ma non mi è stato concesso. Avevo chiesto la possibilità di fare dei massaggi oppure di avere un preparatore atletico visto che facevo sempre parte della squadra, ne avevo diritto. Diciamo che non mi hanno sostenuto, e questo mi ha colpito, non ne ho capito il motivo. Credevo di essere in guerra contro l'antidoping ma non contro la Juventus".