Juve, sul mercato c’è un tesoro da 100 milioni

TORINO - Obiettivo 100 milioni e più. C’è un’intera squadra in vendita, tra esuberi che non rientrano più nei piani tecnici di Igor Tudor e giocatori sacrificabili per finanziare il mercato. Dopo aver messo a segno il primo colpo dell’estate con l’arrivo di Jonathan David, la Signora fa cassa. Da Perin, in cerca di una nuova sistemazione per giocare di più, a Vlahovic, il nodo più importante da sciogliere, c’è una Juve sul mercato. Douglas Luiz, la più grande delusione della scorsa stagione, potrebbe tornare in Premier League: costa 35 milioni e piace a Manchester United, Newcastle, Fulham ed Everton ed è seguito pure dal Como. La prospettiva inglese è quella più verosimile, dopo che già nella sessione invernale di mercato era emersa questa possibilità poi non concretizzatasi. Nico Gonzalez, altro flop dell’ultima annata, piace al Marsiglia: si può fare per 25 milioni e chissà che non possa rientrare in un affare allargato a Balerdi, il centrale argentino che Igor Tudor ha come principale obiettivo per sistemare la difesa. Stesso discorso per Weah che piace al tecnico dell’OM, De Zerbi, e che è pure sul taccuino di un altro top club della Ligue1, il Monaco. La Juve valuta lo statunitense sui 15 milioni. Weah è stato a un passo dal Nottingham Forest insieme a Mbangula ma la trattativa è saltata perché i giocatori non erano convinti della destinazione. Entrambi restano comunque in uscita, dopo che non sono stati praticamente impiegati al Mondiale. Samuel, esploso lo scorso anno con Thiago Motta, è nei radar di molti club europei: è un classe 2004, ha realizzato 4 gol e 5 assist in 32 presenze e ha margini di crescita. Per il talento belga potrebbe scatenarsi addirittura un’asta: è infatti nel mirino del Bologna, che potrebbe perdere Ndoye in direzione Napoli, ma anche di club di Premier League come Bournemouth e Fulham ma anche di Monaco e Wolfsburg. L’obiettivo è incassare 10-12 milioni.