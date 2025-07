Juve, Milik si fa biondo: il nuovo look mostrato sui social

Arkadiusz Milik torna a far parlare di se. L'attaccante della Juve, costretto a rimanere un'intera stagione ai box a causa di un infortunio, ha pubblicato sui social due foto che evidenziano il cambio di look. L'attaccante polacco, che aveva partecipato alla spedizione bianconera nel Mondiale per club, ha sfoggiato un'insolita capigliatura bionda: nella prima foto Milik appare a bordo piscina, nella seconda era invece di fianco alla compagna.