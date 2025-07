L'assenza di Douglas Luiz, che non si è presentato alla Continassa per la partenza del ritiro bianconero, continua a far discutere. I manager del centrocampista brasiliano hanno avuto un colloquio con i dirigenti della Juventus: la volontà dell'ex Aston Villa è di presentarsi nel quartier generale bianconero all'inizio della prossima settimana.