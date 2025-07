Juve, caos Douglas Luiz: il suo ritorno alla Continassa, dal confronto con la dirigenza al rischio multa

Il ritorno di Douglas Luiz e il rischio multa

Il centrocampista, prelevato solo un anno fa dall'Aston Villa a caro prezzo, ha concluso una stagione estramamente deludente in bianconero, diventando uno dei primi indiziati per l'addio. Tra la Juventus e Douglas Luiz non è mai scattata la scintilla e recentemente il giocatore ha fatto tutto il possibile per rendersi ancor meno desiderato alla Continassa. Al suo rientro nel centro sportivo bianconero, il calciatore e i suoi agenti si confronteranno con la dirigenza bianconera, che potrebbe anche decidere di multare il giocatore per diverse decine di migliaia di euro. L'obiettivo del club è quello di capire i motivi che hanno spinto il giocatore ad assentarsi e stabilire le prossime mosse insieme al calciatore, che spinge per un ritorno in Premier League.