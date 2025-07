Douglas Luiz, le scuse non bastano alla Juve

TORINO - Riecco Douglas Luiz: scuse e multa. Dopo aver marcato visita al raduno di giovedì scorso, senza alcuna giustificazione o permesso, il brasiliano è tornato ieri alla Continassa, come preannunciato dal suo entourage durante il contatto con il club seguito alla bufera. Il centrocampista arrivato la scorsa estate dall’Aston Villa sarà multato - almeno 40 mila euro, anche se il provvedimento potrebbe essere più aspro a arrivare fino a 120 mila - e poi verrà ceduto. La sua storia in bianconero è infatti ai titoli di coda: già il rendimento negativo durante la scorsa stagione (27 presenze per complessivi 877 minuti in campo, zero gol segnati e zero assist), unito ai tanti infortuni e a diverse incomprensioni, aveva convinto la società a inserirlo nella lista dei partenti; lo strappo della scorsa settimana, poi, ha fatto il resto. Un gesto che, tra l’altro, Douglas ha spiegato in un confronto con il dg Comolli, avvenuto ieri mattina. Il giocatore si è quindi scusato con allenatore e compagni e, nel pomeriggio, è sceso in campo per un allenamento differenziato, per recuperare il gap rispetto ai compagni. Il brasiliano non sarà però messo fuori rosa.

Il futuro è già scritto: sarà addio. A che prezzo? Un anno fa, la Juve ha investito ben 50 milioni per portarlo in Serie A e ora il giocatore ha un peso residuo in bilancio di 40. Sotto questa cifra non si può andare per non incorrere in minusvalenze ma, allo stesso tempo, non è semplice trovare un acquirente intenzionato a spendere una somma così ingente. In Inghilterra, in questo senso, i problemi sono minori e infatti le sirene più forti per Douglas arrivano proprio dalla Premier con Everton, Nottingham Forest e West Ham che hanno manifestato interesse ma pure il Fenerbahçe è alla finestra. La Juve auspicherebbe una cessione definitiva; in caso contrario sarebbe necessario un prestito con obbligo di riscatto.