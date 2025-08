Juve, Tudor: "Con la Reggiana si sono sentiti i carichi di allenamento. I nuovi si sono inseriti benissimo"

Al termine del pareggio per 2-2 contro la Reggiana in amichevole (a segno Conceicao e Vlahovic), il tecnico della Juventus Igor Tudor ha commentato la prova della sua squadra.

Juve, le parole di Tudor dopo il pareggio con la Reggiana

"È stato un buon test per noi - ha spiegato ai canali ufficiali del club - Si è sentito il volume degli allenamenti fatti in settimana, c’era molta stanchezza, ma sono soddisfatto di questi giorni di preparazione: vedo una squadra applicata, con la voglia di fare le cose per bene".

"I nuovi si sono inseriti subito benissimo"

L’allenatore croato ha poi fatto il punto sulle condizioni fisiche del gruppo: "Com’è normale in questo periodo, qualcuno è più avanti, altri sono ancora un po’ indietro, ma è stato un allenamento molto utile. I nuovi? Si sono inseriti subito benissimo".