Juve, ecco Joao Mario: "Mi sto integrando al meglio. Vi dico a chi mi ispiro"

TORINO - "Essendo portoghesi, Francisco Conceicao e Tiago Djalò mi stanno aiutando molto. Sto cercando di interagire con loro per capire meglio le dinamiche del club e mi sto integrando facilmente". Sono le parole di Joao Mario , neo acquisto della Juventus , ai microfoni di Sky Sport. Il difensore lusitano, classe 2000 proveniente dal Porto , analizza le sue prime settimane di ambientamento a Torino e al calcio italiano dopo il convincente esordio in maglia bianconera nell' amichevole della Continassa con la Reggiana .

Juve, Joao Mario: "Il mio modello di riferimento è Cristiano Ronaldo ma non solo"

"A chi mi ispiro? Da sempre a Cristiano Ronaldo, per il suo modo di lavorare", racconta il portoghese dal ritiro di Herzogenaurach, in Germania, dove i bianconeri di Tudor sono attesi dal prestigioso test con il Borussia Dortmund di Niko Kovac in programma il 10 agosto. "Nel mio ruolo, invece, ho un grosso punto di riferimento, ovvero Joao Cancelo: mi ispiro al suo modo di giocare, è anche un giocatore molto offensivo, pur essendo un terzino. Ho caratteristiche abbastanza simili alle sue".