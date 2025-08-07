Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Tudor porta la Juve a cena fuori: ci sono anche Scanavino e Modesto a Norimberga

La squadra bianconera si è ritrovata in un ristorante della città tedesca a pochi giorni dall'amichevole con il Borussia Dortmund
Dopo aver rifiatato nel pomeriggio odierno, la Juventus di Igor Tudor si è ritrovata a cena a Norimberga, in un ristorante situato in centro città. Una sola seduta al mattino per Yildiz e compagni, poi qualche ora di libertà e di riposo, ad intervallare i ritmi intensi imposti dallo staff tecnico bianconero nel ritiro di Herzogenaurach. Volti distesi all'ingresso del locale, a meno di due settimane dal via del campionato di Serie A.

Juve a cena a Norimberga: l'arrivo dei giocatori di Tudor

A pochi giorni dall'amichevole con il Borussia Dortmund, in programma domenica pomeriggio al Signal Iduna Park, è stato tempo di una cena di squadra per la Juve di Igor Tudor, seguita dai cronisti e dai tifosi bianconeri presenti in Germania. Dalle certezze della Vecchia Signora a coloro che sono notoriamente in lista di sbarco, come Douglas Luiz, con tutti i calciatori che hanno raggiunto il locale scelto in pieno centro, accompagnati dall'amministratore delegato Maurizio Scanavino e dal neo direttore tecnico François Modesto. Assente Damien Comolli, alle prese con il mercato. Non sono mancati sorrisi, foto ed autografi con i supporters della Juve che hanno raggiunto in serata il corso prinicipale di Norimberga.

 

 

