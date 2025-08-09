Tudor: "Mercato Juve? C'è sintonia con il club. Sarà la stagione di Koopmeiners e Bremer"

TORINO - “Comunichiamo insieme quotidianamente e si vede cosa si può fare, sono in sintonia con la società": così il tecnico della Juve, Igor Tudor, fa il punto sul calciomercato dei bianconeri. "Abbiamo lavorato bene, è stata una bella settimana di lavoro senza caldo - il bilancio del ritiro a Herzogenaurach, in Germania - e i ragazzi hanno mostrato grande voglia e professionalità". Domani alle 17.30 ci sarà l'amichevole contro il Borussia Dortmund: "Sarà un bel test contro una grande squadra e in uno stadio pieno - ha spiegato Tudor ai media presenti nella sede del ritiro - sarà bello verificare e dare maggiore minutaggio ai giocatori: nelle sfide contro Borussia, Next Gen e Atalanta vogliamo vedere le cose sulle quali abbiamo lavorato”.