Tudor: "Mercato Juve? C'è sintonia con il club. Sarà la stagione di Koopmeiners e Bremer"

TORINO - “Comunichiamo insieme quotidianamente e si vede cosa si può fare, sono in sintonia con la società": così il tecnico della Juve, Igor Tudor, fa il punto sul calciomercato dei bianconeri. "Abbiamo lavorato bene, è stata una bella settimana di lavoro senza caldo - il bilancio del ritiro a Herzogenaurach, in Germania - e i ragazzi hanno mostrato grande voglia e professionalità". Domani alle 17.30 ci sarà l'amichevole contro il Borussia Dortmund: "Sarà un bel test contro una grande squadra e in uno stadio pieno - ha spiegato Tudor ai media presenti nella sede del ritiro - sarà bello verificare e dare maggiore minutaggio ai giocatori: nelle sfide contro Borussia, Next Gen e Atalanta vogliamo vedere le cose sulle quali abbiamo lavorato”.
La Juve che verrà secondo Tudor
"Sarà la stagione di Bremer e Koopmeiners. Sono due giocatori forti, stanno facendo bene. Bremer è reduce da un infortunio lungo, domani giocherà dall'inizio e gli daremo minutaggio. Koopmeiners sta lavorando bene, avrà un ruolo importante in questa stagione. Jonathan David e Joao Mario si stanno integrando bene. Sono dei professionisti che stanno lavorando bene. Entrambi giocheranno domani dall'inizio". Così il tecnico della Juventus, Igor Tudor alla vigilia dell'amichevole con il Dortmund, in una intervista a Sky Sport. "Se ho parlato con Vlahovic? Parlo con tutti. Dusan sta lavorando bene come gli altri, in modo molto professionale”.