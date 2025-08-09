Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Tudor: "Mercato Juve? C'è sintonia con il club. Sarà la stagione di Koopmeiners e Bremer"

Il tecnico bianconero fa il punto dopo il ritiro in Germania e parla anche di Vlahovic: “Si allena in modo professionale”
Tudor: "Mercato Juve? C'è sintonia con il club. Sarà la stagione di Koopmeiners e Bremer"© Juventus FC via Getty Images
2 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - “Comunichiamo insieme quotidianamente e si vede cosa si può fare, sono in sintonia con la società": così il tecnico della Juve, Igor Tudor, fa il punto sul calciomercato dei bianconeri. "Abbiamo lavorato bene, è stata una bella settimana di lavoro senza caldo - il bilancio del ritiro a Herzogenaurach, in Germania - e i ragazzi hanno mostrato grande voglia e professionalità". Domani alle 17.30 ci sarà l'amichevole contro il Borussia Dortmund: "Sarà un bel test contro una grande squadra e in uno stadio pieno - ha spiegato Tudor ai media presenti nella sede del ritiro - sarà bello verificare e dare maggiore minutaggio ai giocatori: nelle sfide contro Borussia, Next Gen e Atalanta vogliamo vedere le cose sulle quali abbiamo lavorato”.

La Juve che verrà secondo Tudor

 "Sarà la stagione di Bremer e Koopmeiners. Sono due giocatori forti, stanno facendo bene. Bremer è reduce da un infortunio lungo, domani giocherà dall'inizio e gli daremo minutaggio. Koopmeiners sta lavorando bene, avrà un ruolo importante in questa stagione. Jonathan David e Joao Mario si stanno integrando bene. Sono dei professionisti che stanno lavorando bene. Entrambi giocheranno domani dall'inizio". Così il tecnico della Juventus, Igor Tudor alla vigilia dell'amichevole con il Dortmund, in una intervista a Sky Sport. "Se ho parlato con Vlahovic? Parlo con tutti. Dusan sta lavorando bene come gli altri, in modo molto professionale”.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Douglas Luiz fa da tappo al mercato della JuveKolo Muani alla Juve fino alla fine

Juve, i migliori video