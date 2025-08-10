Tudor promuove la Juve di Dortmund: "Gara seria". Orgoglio Cambiaso: "Voglio essere importante"

Cambiaso felice per la doppietta: "Voglio essere importante"

A prendere la parola dopo la vittoria sul Borussia Dortmund anche Cambiaso, mattatore del match che ha deciso con una doppietta: "Il secondo è tra i miei gol più belli, anche perché ne ho fatti pochi - ha detto scherzando l'esterno bianconero - ma in generale siamo contenti perché abbiamo fatto una bella settimana di ritiro qui in Germania e una partita seria oggi. Inizio il mio terzo anno alla Juve, sono molto orgoglioso, voglio essere importante per la squadra e per i compagni. Il mister ci sta facendo allenare molto e, da questo punto di vista,è un ottimo lavoro quello che stiamo facendo: vuole farci passare il messaggio che ogni competizione è importante, perché siamo la Juventus e dobbiamo sempre dare il massimo, partita dopo partita. Non ce ne frega niente delle griglie scudetto, non ci interessa se ci mettono primi, quarti o quinti. Il mister sta facendo passare il messaggio di pensare agli allenamenti quotidiani e questo è il modo per costruire un progetto vincente". Poi una battuta sul ritorno di Bremer, recuperato dopo l'infortunio della passata stagione e i tanti mesi passati fermo ai box: "Sono felice perché sta trovando condizione e sono sicuro che ci darà una grande mano".