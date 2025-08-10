Tudor promuove la Juve di Dortmund: "Gara seria". Orgoglio Cambiaso: "Voglio essere importante"

DORTMUND (GERMANIA) - Soddisfazione ma piedi per terra in casa Juve dopo il successo in amichevole sul Borussia Dortmund, battuto 2-1 a domicilio sul prato del 'Signal Iduna Park' grazie a una doppietta di Andrea Cambiaso.
Tudor promuove la Juve vittoriosa a Dortmund: "Prestazione seria"
"Il risultato ad agosto non conta niente, ma è stato un bell'allenamento: è stata una gara seria, mancava un po' di freschezza ma c'è applicazione e voglia di fare bene le cose", ha detto Igor Tudor al termine del match. Il tecnico bianconero ha parlato poi dei singoli: "David si è mosso bene e quando sarà più fresco nelle gambe sarà tutto più semplice, Douglas Luiz è un mio giocatore e vedremo cosa succede. Bremer? Sta bene: ha fatto un tempo di una partita seria e ora vedremo nei prossimi test, anche perché l'esordio contro il Parma è già vicino". Così invece sul mercato dei bianconeri: "Non è cambiato nulla rispetto a ieri - ha risposto sorridendo ai cronisti -, non ci sono novità".
Cambiaso felice per la doppietta: "Voglio essere importante"
A prendere la parola dopo la vittoria sul Borussia Dortmund anche Cambiaso, mattatore del match che ha deciso con una doppietta: "Il secondo è tra i miei gol più belli, anche perché ne ho fatti pochi - ha detto scherzando l'esterno bianconero - ma in generale siamo contenti perché abbiamo fatto una bella settimana di ritiro qui in Germania e una partita seria oggi. Inizio il mio terzo anno alla Juve, sono molto orgoglioso, voglio essere importante per la squadra e per i compagni. Il mister ci sta facendo allenare molto e, da questo punto di vista,è un ottimo lavoro quello che stiamo facendo: vuole farci passare il messaggio che ogni competizione è importante, perché siamo la Juventus e dobbiamo sempre dare il massimo, partita dopo partita. Non ce ne frega niente delle griglie scudetto, non ci interessa se ci mettono primi, quarti o quinti. Il mister sta facendo passare il messaggio di pensare agli allenamenti quotidiani e questo è il modo per costruire un progetto vincente". Poi una battuta sul ritorno di Bremer, recuperato dopo l'infortunio della passata stagione e i tanti mesi passati fermo ai box: "Sono felice perché sta trovando condizione e sono sicuro che ci darà una grande mano".
