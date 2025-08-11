Juve, la prima vera novità dell'estate: c'è un'anima

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Dicono tutti che queste amichevoli non contano, che il risultato non vale niente, che servono solo per migliorare il ritmo-gara della squadra e per chiarire le idee dell’allenatore. Sarà. Però sabato prossimo, quando mancherà una settimana all’inizio del campionato, si giocherà un’altra amichevole da Champions a Bergamo: scommettiamo che l’Atalanta, che ne ha presi quattro a Colonia, avrà qualche pensiero in più
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte