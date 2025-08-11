Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Juve, la prima vera novità dell'estate: c'è un'anima

Leggi il commento sul momento dei bianconeri dopo il successo  contro il Borussia Dortmund
Juve, la prima vera novità dell'estate: c'è un'anima
Alberto Polverosi
1 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Dicono tutti che queste amichevoli non contano, che il risultato non vale niente, che servono solo per migliorare il ritmo-gara della squadra e per chiarire le idee dell’allenatore. Sarà. Però sabato prossimo, quando mancherà una settimana all’inizio del campionato, si giocherà un’altra amichevole da Champions a Bergamo: scommettiamo che l’Atalanta, che ne ha presi quattro a Colonia, avrà qualche pensiero in più

