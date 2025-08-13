Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Juve, Tudor difende Vlahovic: "Dispiace per i fischi"

L'allenatore bianconero ha parlato dopo il gol dell'attaccante serbo nel test in famiglia contro la Next Gen
2 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Dusan Vlahovic sembra vivere da separato in casa nella Juventus. Oggi, nel test in famiglia vinto 2-0, il serbo è stato accolto da qualche mugugno all'annuncio delle formazioni e poi da una bordata di fischi nel primo tempo, quando ha mancato una ghiotta occasione. Nemmeno il gol segnato poco dopo è servito a rasserenare gli animi: "Dispiace per i fischi a Vlahovic, è un ragazzo della Juve che si allena sempre bene, professionale sin dal primo giorno - dice Igor Tudor, allenatore della Juventus, dopo il successo odierno contro la Next Gen bianconera - ogni aspetto tecnico passa in secondo piano, oggi l'importante è la festa della famiglia bianconera. Mi dispiace perché volevo giocare almeno 20 minuti del secondo tempo, ma è stata una bella giornata". Il match invece si è fermato dopo appena 7 minuti della ripresa.

Tudor guarda avanti

Delle prossime gare Tudor dice: "Abbiamo soltanto l'amichevole contro l'Atalanta, ormai manca poco e continuiamo a lavorare sul serio: la proprietà e John Elkann vogliono il bene della Juve e che si fanno le cose nel miglior modo possibile, noi dobbiamo sempre dare il 100% perché è anche un valore della vita". La squadra bianconera giocherà a Bergamo sabato prossimo e poi esordirà in campionato all'Allianz Stadium, contro il Parma, domenica 24 agosto. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Juve-Juve Next Gen 2-0, rivivi la direttaJuve, carissimo Vlahovic