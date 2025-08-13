Juve, Tudor difende Vlahovic: "Dispiace per i fischi"

TORINO - Dusan Vlahovic sembra vivere da separato in casa nella Juventus. Oggi, nel test in famiglia vinto 2-0, il serbo è stato accolto da qualche mugugno all'annuncio delle formazioni e poi da una bordata di fischi nel primo tempo, quando ha mancato una ghiotta occasione. Nemmeno il gol segnato poco dopo è servito a rasserenare gli animi: "Dispiace per i fischi a Vlahovic, è un ragazzo della Juve che si allena sempre bene, professionale sin dal primo giorno - dice Igor Tudor, allenatore della Juventus, dopo il successo odierno contro la Next Gen bianconera - ogni aspetto tecnico passa in secondo piano, oggi l'importante è la festa della famiglia bianconera. Mi dispiace perché volevo giocare almeno 20 minuti del secondo tempo, ma è stata una bella giornata". Il match invece si è fermato dopo appena 7 minuti della ripresa.
Tudor guarda avanti
Delle prossime gare Tudor dice: "Abbiamo soltanto l'amichevole contro l'Atalanta, ormai manca poco e continuiamo a lavorare sul serio: la proprietà e John Elkann vogliono il bene della Juve e che si fanno le cose nel miglior modo possibile, noi dobbiamo sempre dare il 100% perché è anche un valore della vita". La squadra bianconera giocherà a Bergamo sabato prossimo e poi esordirà in campionato all'Allianz Stadium, contro il Parma, domenica 24 agosto.