Juve, lesione alla coscia destra per Miretti dopo il test in famiglia 

Il centrocampista, nel mirino del Napoli, è ai box: presto farà nuovi controlli per capire l’evoluzione dell’infortunio
2 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Brutte notizie per la Juve e per Fabio Miretti, il giovane centrocampista bianconero che è al centro di una trattativa per passare al Napoli. Durante l’amichevole in famiglia contro la Juve Next Gen, disputata ieri allo Stadium, Miretti è stato costretto a lasciare il campo dopo appena 38 minuti di gioco a causa di un problema muscolare. Il bollettino medico ufficiale, diramato dalla Juve nella giornata di oggi, ha confermato la natura dell’infortunio, evidenziando una lesione muscolare di basso grado al muscolo semitendinoso della coscia destra.

Miretti, i dettagli dell’infortunio

Il problema si è manifestato a pochi minuti dall’intervallo, quando Miretti si è accasciato a terra lontano dall’azione di gioco. La diagnosi, per quanto non gravissima, costringerà il giocatore a rispettare un periodo di stop. La Juve ha comunicato che nuovi controlli verranno effettuati tra 10-15 giorni per valutare con precisione i tempi di recupero. Di certo non ci sarà contro il Parma.   

 

 

 

