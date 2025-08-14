Juve, lesione alla coscia destra per Miretti dopo il test in famiglia 

Brutte notizie per la Juve e per Fabio Miretti, il giovane centrocampista bianconero che è al centro di una trattativa per passare al Napoli. Durante l’amichevole in famiglia contro la Juve Next Gen, disputata ieri allo Stadium, Miretti è stato costretto a lasciare il campo dopo appena 38 minuti di gioco a causa di un problema muscolare. Il bollettino medico ufficiale, diramato dalla Juve nella giornata di oggi, ha confermato la natura dell’infortunio, evidenziando una lesione muscolare di basso grado al muscolo semitendinoso della coscia destra.