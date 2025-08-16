Juve, Vlahovic suda e segna. L'Atalanta cresce, aspettando Muniz

In una cornice di pubblico già da campionato, con 21.600 paganti nel sabato post Ferragosto, la Juve ha vinto la ventiseiesima edizione del Trofeo Achille e Cesare Bortolotti, indimenticabili presidenti dell'Atalanta. David, al primo, acrobatico centro stagionale e Vlahovic, al terzo, hanno firmato un successo che corrobora