Joao Mario: "Sorpreso dalla grandezza della Juve. Mi ispiro a Cancelo, mi ha dato dei consigli"

Il terzino portoghese è stato presentato in conferenza stampa: idee chiare e testa al Parma
Joao Mario: "Sorpreso dalla grandezza della Juve. Mi ispiro a Cancelo, mi ha dato dei consigli"
2 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

"I primi giorni sono stati incredibili per me e mi sono trovato veramente tanto bene. Mi ha sorpreso la grandezza della Juve. Qui c'è una grande storia. Per me è un grande orgoglio far parte di questa squadra. Vorrei contribuire a raggiungere il maggior numero di vittorie possibile". Così Joao Mario nel giorno della presentazione ufficiale. Il terzino portoghese ha aggiunto: "Faccio parte di un gruppo con qualità enorme. Sono stati giorni molto duri per preparare al meglio questa stagione. Siamo pronti".

Joao Mario: "Tudor mi chiede giocate molto offensive"

Il feeling con Tudor"Mi sono sentito molto bene. Il mister mi chiede giocate molto offensive e questo mi piace. Devo essere un giocatore offensivo per aiutare la squadra. Sto lavorando per migliorare giorno dopo giorno. Vengo da un grande club, come il Porto, che è abituato a competere ad alti livelli. Perciò, mi sento preparato mentalmente e fisicamente. Sono motivato".

Verso Juve-Parma, Joao Mario: "In Serie A non ci sono partite semplici"

Sotto col Parma"La partita di domenica sarà sicuramente difficile perchè nel campionato italiano non ci sono partite semplici. In questa settimana abbiamo preparato la sfida, il nostro obiettivo è quello di vincere. Cancelo? Mi ispiro a lui. Lo ammiro molto, mi ha dato molti consigli, ma non abbiamo parlato del mio trasferimento alla Juve. Sarà, comunque, sicuramente felice. Voglio migliorare sotto l'aspetto fisico e tattico. La conduzione di palla è una dei miei punti di forza. Quando ho la palla nei piedi riesco a creare opportunità. Voglio esaltare le mie qualità e migliorare i miei punti deboli".

