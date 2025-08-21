Joao Mario: "Sorpreso dalla grandezza della Juve. Mi ispiro a Cancelo, mi ha dato dei consigli"

"I primi giorni sono stati incredibili per me e mi sono trovato veramente tanto bene. Mi ha sorpreso la grandezza della Juve . Qui c'è una grande storia. Per me è un grande orgoglio far parte di questa squadra. Vorrei contribuire a raggiungere il maggior numero di vittorie possibile". Così Joao Mario nel giorno della presentazione ufficiale. Il terzino portoghese ha aggiunto: "Faccio parte di un gruppo con qualità enorme. Sono stati giorni molto duri per preparare al meglio questa stagione. Siamo pronti".

Joao Mario: "Tudor mi chiede giocate molto offensive"

Il feeling con Tudor: "Mi sono sentito molto bene. Il mister mi chiede giocate molto offensive e questo mi piace. Devo essere un giocatore offensivo per aiutare la squadra. Sto lavorando per migliorare giorno dopo giorno. Vengo da un grande club, come il Porto, che è abituato a competere ad alti livelli. Perciò, mi sento preparato mentalmente e fisicamente. Sono motivato".

Verso Juve-Parma, Joao Mario: "In Serie A non ci sono partite semplici"

Sotto col Parma: "La partita di domenica sarà sicuramente difficile perchè nel campionato italiano non ci sono partite semplici. In questa settimana abbiamo preparato la sfida, il nostro obiettivo è quello di vincere. Cancelo? Mi ispiro a lui. Lo ammiro molto, mi ha dato molti consigli, ma non abbiamo parlato del mio trasferimento alla Juve. Sarà, comunque, sicuramente felice. Voglio migliorare sotto l'aspetto fisico e tattico. La conduzione di palla è una dei miei punti di forza. Quando ho la palla nei piedi riesco a creare opportunità. Voglio esaltare le mie qualità e migliorare i miei punti deboli".