Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Juve, lo sfogo di Tudor sul calciomercato: "Giocare è una pazzia..."

Il tecnico bianconero polemico sull'inizio della Serie A con la finestra estiva dei trasferimenti ancora aperta: cos'ha detto
2 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - A tre giorni dal debutto in campionato della sua Juve contro il Parma all'Allianz Stadium e aspettando gli ultimi acquisti (con la trattativa con il Psg per Kolo Muani che prosegue), Igor Tudor si è lasciato andare a un suo personale sfogo parlando di calciomercato.

Juve, lo sfogo di Tudor sul calciomercato

"Guardo poco le informazioni che circolano, altrimenti si diventa matti: si inizia a giocare con il mercato aperto, è una pazzia ma va accettata - ha detto il tecnico bianconero ai microfoni di 'Sky Sport' rispondendo a una domanda sull'inizio della Serie A con la finestra estiva di trattative ancora aperta -. Gli allenatori impazziscono per questa cosa, perché ti dà insicurezza e ti toglie certezze, però è così e speriamo che si cambi. Una cosa normale - ha chiosato Tudor - sarebbe che almeno la settimana prima di iniziare il campionato si chiuda al mercato".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

La Juve non molla Kolo MuaniDouglas Luiz ceduto al Nottingham Forest