Juve, lo sfogo di Tudor sul calciomercato: "Giocare è una pazzia..."

Juve, lo sfogo di Tudor sul calciomercato

"Guardo poco le informazioni che circolano, altrimenti si diventa matti: si inizia a giocare con il mercato aperto, è una pazzia ma va accettata - ha detto il tecnico bianconero ai microfoni di 'Sky Sport' rispondendo a una domanda sull'inizio della Serie A con la finestra estiva di trattative ancora aperta -. Gli allenatori impazziscono per questa cosa, perché ti dà insicurezza e ti toglie certezze, però è così e speriamo che si cambi. Una cosa normale - ha chiosato Tudor - sarebbe che almeno la settimana prima di iniziare il campionato si chiuda al mercato".