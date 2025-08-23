La Juve si affida a David, Tudor ha scelto: l'attacco bianconero sulle spalle del canadese

Jonathan David partirà dal primo minuto contro il Parma. La Juventus di Igor Tudor inizierà con il centravanti canadese, segnando una linea di discontinuità netta rispetto al passato. Se è vero che Kolo Muani continua ad aleggiare tra le possibilità della prossima settimana, dall'altro lato la scelta è quella di un impatto forte con la Serie A per l'ex Lilla, preso a parametro zero e deputato titolare, almeno finché non se ne dovesse andare Vlahovic. Del resto, nel giorno della sua presentazione, l'attaccante aveva spiegato quale fosse il proprio obiettivo. «Sono venuto qui per aiutare la Juve a tornare a vincere, deve essere questa la nostra ambizione e darò sempre tutto me stesso. Ho scelto questo club perché ha grandi ambizioni e lo stesso discorso vale per me. Vorrei diventare uno dei migliori marcatori al mondo e penso che questo sia il posto giusto». Tradotto: c'è l'intenzione di lanciare un segnale, per chiunque sarà il suo prossimo antagonista in quella posizione, nonostante le tre competizioni da giocare.