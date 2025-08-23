Tudor prima di Juve-Parma: "Locatelli capitano, Bremer vice. Di Koopmeiners si è parlato fin troppo"

Igor Tudor presenta Juve-Parma , valida per la prima giornata di Serie A 2025/26 : "Le emozioni della vigilia? Sono positive. Mi piace quando c'è qualcosa in palio. Non mi piacciono la preparazione o le partite amichevoli, non vedo l'ora che si parta domani. Abbiamo lavorato bene, la è squadra motivata e vogliamo partire bene in una gara importante e davanti al nostro pubblico".

Tudor su Koopmeiners e i capitani della Juve

Tudor aggiunge: "Koopmeniers? Ne ho parlato, ha fatto una bella partita nell'amichevole a Bergamo. Lui è un importante per noi, sono sicuro che farà una bella stagione. Di lui si è parlato tanto, anche troppo, ma capisco. Locatelli? Sono contento che sia qui con noi, è un capitano. Sarà lui il capitano e ho deciso che Bremer sarà il vice capitano, a seguire ci sono Yildiz, Thuram e infine Gatti. Ho condiviso con società e gruppo queste decisioni. Sono queste le gerarchie, visto che l'anno scorso si è parlato tanto di questo. Quest'anno si parte così".

Tudor: "Bremer sta bene e domani gioca"

E a proposito di Bremer: "Conosciamo i suoi valori, in campo e fuori. Tutto sta procedendo come da programmi. Come già detto è a un buon livello, che gli basta per giocare. E domani gioca. Serviranno un paio di partite, non solo a lui ma a tutta la squadra: la preparazione è stata cortina, ma stiamo bene e domani faremo una bella gara".