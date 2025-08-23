Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Tudor prima di Juve-Parma: "Locatelli capitano, Bremer vice. Di Koopmeiners si è parlato fin troppo"

L'allenatore dei bianconeri presenta in conferenza stampa la gara valida per la prima giornata della Serie A 2025/26
Tudor prima di Juve-Parma: "Locatelli capitano, Bremer vice. Di Koopmeiners si è parlato fin troppo"
Igor Tudor presenta Juve-Parma, valida per la prima giornata di Serie A 2025/26: "Le emozioni della vigilia? Sono positive. Mi piace quando c'è qualcosa in palio. Non mi piacciono la preparazione o le partite amichevoli, non vedo l'ora che si parta domani. Abbiamo lavorato bene, la è squadra motivata e vogliamo partire bene in una gara importante e davanti al nostro pubblico".

Tudor su Koopmeiners e i capitani della Juve

Tudor aggiunge: "Koopmeniers? Ne ho parlato, ha fatto una bella partita nell'amichevole a Bergamo. Lui è un importante per noi, sono sicuro che farà una bella stagione. Di lui si è parlato tanto, anche troppo, ma capisco. Locatelli? Sono contento che sia qui con noi, è un capitano. Sarà lui il capitano e ho deciso che Bremer sarà il vice capitano, a seguire ci sono Yildiz, Thuram e infine Gatti. Ho condiviso con società e gruppo queste decisioni. Sono queste le gerarchie, visto che l'anno scorso si è parlato tanto di questo. Quest'anno si parte così".

Tudor: "Bremer sta bene e domani gioca"

E a proposito di Bremer: "Conosciamo i suoi valori, in campo e fuori. Tutto sta procedendo come da programmi. Come già detto è a un buon livello, che gli basta per giocare. E domani gioca. Serviranno un paio di partite, non solo a lui ma a tutta la squadra: la preparazione è stata cortina, ma stiamo bene e domani faremo una bella gara".

Tudor su Yildiz, Conceicao e David

Grandi aspettative su Yildiz e Conceicao: "Si sono mossi bene, mi aspetto qualcosa di più con l'arrivo di maggiore freschezza. Dobbiamo andare avanti con più giocatori possibili senza perdere equilibrio e prendere contropiede. Si lavora sempre più sull'aspetto difensivo, che è il più difficile da allenare". Piena fiducia in David: "È un buon giocatore, molto concentrato e applicato. Mi piacciono queste caratteristiche negli attaccanti. Mi piace che quando gli dici una cosa una volta lui la fa in quella successiva. In area si muove bene, è sempre pericoloso. Sono contento di lui, è un ragazzo perbene e un professionista".

Rigoristi della Juve, Tudor: "Locatelli il primo"

Tudor sul rigorista: "Locatelli ha segnato il gol che ci ha portato in Champions League e merità di essere il rigorista. Non è un argomento, ci sono tanti rigoristi forti. Non dò così tanta importanza a chi tira i rigori, sono contento di avere gente come lui, ma anche Yildiz e Conceicao hanno qualità nel tirare; David tirava rigori al Lilla e anche Koopmeiners e Cambiaso possono tirare bene i rigori".

Tudor: "L'allenatore può fare la differenza, in Serie A tutti i tecnici sono forti"

Serie A campionato di allenatori forti: "Ma non mi posso farla io la classifica, tocca a voi che siete più bravi. Posso dire la mia opinione: quest'anno vedo tutte squadre con allenatori forti. Ciò che ho detto in Germania lo confermo, i giocatori sono più importanti, ma l'allenatore può fare la differenza. Ci sarà da sudare, sarà un campionato difficile per tutte le squadre".

Juve, Tudor sul mercato: "La società conosce i miei pensieri"

Capitolo calciomercato"Sono felice della squadra che ho. Il mercato è ancora aperto, ho fiducia nel club in questa ultima settimana. La società sa i miei pensieri, parliamo, poi è vero che è un mercato complicato, ma il mio compito è lavorare e allenare. Vediamo cosa succede in quest'ultima settimana".

IN AGGIORNAMENTO

