Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Vlahovic entra e segna al Parma: l'esultanza in faccia ai tifosi Juve

L'attaccante serbo entra all'80' e dopo quattro minuti va in gol, festeggiando poi sotto la curva
2 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Entra, segna, esulta, ciao. In quattro minuti Dusan Vlahovic forse, e sottolineiamo forse, si è ripreso i tifosi della Juve. Partito dalla panchina e lì rimasto per quasi tutta la sfida con il Parma, segue e vive la partita senza poter dare il suo contributo. Poi all'80' Tudor toglie il suo rivale in attacco, David, e dopo quattro giri d'orologio Dusan lascia il segno, in barba ai fischi dei tifosi juventini nell'ultima amichevole giocata contro l'Atalanta. Non solo: dopo il gol segnato con un tap-in su invito di Yildiz, Vlahovic "sfida" la sua curva allargando le braccia e guardando intensamente i sostenitori bianconeri, che dietro quella porta hanno vissuto da vicinissimo ed esultato al 2-0 liberatorio.

L'esultanza di Vlahovic davanti ai tifosi della Juve

Un'esultanza dal denso significato che arriva, appunto, dopo i fischi dell'ultima gara e durante giorni tesi, quelli legati al mercato e al suo futuro ancora in bilico. Tra il popolo bianconero c'è chi non vorrebbe vedere più Vlahovic con la maglia Juve, chi invece (pochi) continua a sostenerlo sognando una coppia d'attacco potenzialmente formidabile con David. DV9 non ci pensa e nel frattempo continua a spingere, a lavorare, a dare il suo contributo quando gliene danno occasione. E poi segna ed esulta con una dose di polemica, con un pizzico di rivincita, quella di chi vuole riconquistare i propri tifosi. O forse semplicemente quella di chi intende ribadire di che pasta è fatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Cambiaso perde la testa: rosso direttoPrimo gol in A per David: la fotosequenza