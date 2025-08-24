Vlahovic entra e segna al Parma: l'esultanza in faccia ai tifosi Juve

TORINO - Entra, segna, esulta, ciao. In quattro minuti Dusan Vlahovic forse, e sottolineiamo forse, si è ripreso i tifosi della Juve. Partito dalla panchina e lì rimasto per quasi tutta la sfida con il Parma, segue e vive la partita senza poter dare il suo contributo. Poi all'80' Tudor toglie il suo rivale in attacco, David, e dopo quattro giri d'orologio Dusan lascia il segno, in barba ai fischi dei tifosi juventini nell'ultima amichevole giocata contro l'Atalanta. Non solo: dopo il gol segnato con un tap-in su invito di Yildiz, Vlahovic "sfida" la sua curva allargando le braccia e guardando intensamente i sostenitori bianconeri, che dietro quella porta hanno vissuto da vicinissimo ed esultato al 2-0 liberatorio.