Juve, Tudor: "Non so cosa succederà con Vlahovic. La dirigenza ha l'ultima parola"

Le parole di Tudor dopo Juve-Parma

Queste le sue dichiarazioni: "Mi porto a casa tutto dopo una partita difficilissima come ce l'aspettavamo, forse non così chiusa. Non è stato facile trovare spazi, ma durante l'intervallo ho chiesto pazienza perché il gol sarebbe arrivato. Siamo stati bravi a non subire, poi abbiamo fatto anche il secondo. Importante aprire bene, abbiamo visto gli altri risultati e non è scontato che vinci in casa con una squadra che non è al tuo livello". Il tecnico croato ha poi aggiunto: "Tutti i cambi hanno fatto bene, le prime partite non sono mai facili. Complimenti anche al Parma con un catenaccio da vecchi tempi, poi davanti hanno qualità ma li abbiamo limitati sui piazzati. Poi Bremer ha salvato un gol. Nel corso della gara la qualità esce anche con i cambi e i tre punti sono meritatissimi".

"Vlahovic? Non so cosa succederà"

Infine, su Vlahovic e David: "Dusan è concentrato, fa quello che deve fare un giocatore della Juve con professionalità. Ha fatto un mese di preparazione perfetta, poi vediamo cosa succede questa settimana che manca. Oggi ha fatto un gol di qualità, tanta roba. Io non so che succederà, accetto tutto e le mie opinioni le comunico. Poi è la dirigenza che ha l'ultima parola. David si muove alla grande dentro l'area, è una dote rara perché è un ragazzo sempre concentrato".