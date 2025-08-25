Insulti razzisti a McKennie in Juve-Parma: la condanna e il comunicato durissimo del club

Un debutto facile per quanto riguarda il gioco in campo, ma difficile per lo spogliatoio quello della Juve in Serie A . I bianconeri alla prima giornata contro il Parma vinta 2-0, grazie ai gol di David e Vlahovic , ha dovuto fare i conti oltre all'espulsione di Cambiaso , anche con de cori razzisti rivolti a Weston Mckennie proprio allo Stadium di Torino. Gli autori del gesto sarebbero stati dei tifosi ducali, presenti nel settore ospiti che hanno indirizzato al centrocampista delle espressioni offensive e ostili.

La Juve: "Individueremo i responsabili"

Il club ha preso subito le distanze da quanto accaduto e ha confermato la volontà di identificare le persone colpevi di atti discriminatori e razzisti, come si legge nella nota pubblicata su tutti i canali della Juve: "Questa sera, al termine della partita contro il Parma, Weston Mckennie è stato oggetto di espressioni discriminatorie di natura razzista, da parte di alcune persone presenti nel settore ospiti, mentre si allenava in campo con i compagni che non avevano preso parte alla gara. La Juventus condanna con forza questo episodio e ogni manifestazione di razzismo e garantirà la massima collaborazione agli organi di giustizia sportiva per individuare i responsabili".