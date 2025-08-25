La ricetta di Tudor: Yildiz crea, David e Vlahovic segnano. E Dusan si riavvicina alla Juve

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Buona la prima per la Juventus, che passa in casa contro il Parma grazie ai suoi due centravanti, quello nuovo e quello “vecchio”. Il nuovo è Jonathan David, arrivato a parametro zero e sul quale gravano tutte le aspettative generate dai numeri dei suoi anni a Lille, che lo hanno reso un pezzo pregiato di inizio calciomercato. Ma c’è anche Dusan Vlahovic, ovvero il “vecchio” centravanti di cui la Vecchia Signora pare volersi liberare. E lui, quasi p
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte