Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

La ricetta di Tudor: Yildiz crea, David e Vlahovic segnano. E Dusan si riavvicina alla Juve

Il turco crea per i due centravanti, che abbattono il Parma. Ora la settimana decisiva per il futuro del serbo
La ricetta di Tudor: Yildiz crea, David e Vlahovic segnano. E Dusan si riavvicina alla Juve© Juventus FC via Getty Images
Roale
1 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Buona la prima per la Juventus, che passa in casa contro il Parma grazie ai suoi due centravanti, quello nuovo e quello “vecchio”. Il nuovo è Jonathan David, arrivato a parametro zero e sul quale gravano tutte le aspettative generate dai numeri dei suoi anni a Lille, che lo hanno reso un pezzo pregiato di inizio calciomercato. Ma c’è anche Dusan Vlahovic, ovvero il “vecchio” centravanti di cui la Vecchia Signora pare volersi liberare. E lui, quasi p

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Juve, i migliori video