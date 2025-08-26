Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Bremer carica la Juve: il messaggio ai tifosi dopo l'infortunio e la vittoria contro il Parma

Il difensore brasiliano è tornato titolare nella prima giornata di campionato: sui social ha affidato il commento del suo rientro
Bremer carica la Juve: il messaggio ai tifosi dopo l'infortunio e la vittoria contro il Parma© LAPRESSE
Novanta i minuti in campo di Bremer nella prima giornata di campionato, che ha visto la Juventus battere all'Allianz Stadium il Parma. Il difensore brasiliano è ormai tornato dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori per la quasi totalità della scorsa stagione. Lo stesso, sui propri social, ha rilasciato un commento: "Il ritorno è solo l'inizio, forza Juve!".

Bremer: "Per 10 mesi solo un pensiero fisso"

Sul proprio profilo Instagram, Bremer ha parlato del suo ritorno in campo: "10 mesi, un solo pensiero fisso: tornare. Sono stati mesi complicati, lontano dal campo e dai compagni, ma non ho mai smesso di crederci né di lavorare. Un ringraziamento speciale a Deborah Claudino (sua moglie) che mi è stata accanto in ogni passo di questo percorso". Dal 2 ottobre 2024 al 24 agosto 2025, Bremer è tornato e nell'esordio già la Juventus ha registrato una porta inviolata.

