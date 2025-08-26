Juve, Cambiaso squalificato due giornate: salta Genoa e Inter

Genoa e Inter, Cambiaso le salta entrambe. L'esterno della Juve paga a caro prezzo la reazione scomposta avuta in campo durante la partita con il Parma, quando dopo un contrasto ha colpito Lovik con una manata sul volto. Un fallo di reazione che è stato sanzionato immediatamente dall'arbitro Marcenaro con il rosso diretto. Niente Genoa, dunque, il prossimo impegno in calendario dei bianconeri. E niente Inter anche, il derby d'Italia tanto atteso in programma alla terza giornata di campionato dopo la sosta.