Juve, Cambiaso squalificato due giornate: salta Genoa e Inter

Genoa e Inter, Cambiaso le salta entrambe. L'esterno della Juve paga a caro prezzo la reazione scomposta avuta in campo durante la partita con il Parma, quando dopo un contrasto ha colpito Lovik con una manata sul volto. Un fallo di reazione che è stato sanzionato immediatamente dall'arbitro Marcenaro con il rosso diretto. Niente Genoa, dunque, il prossimo impegno in calendario dei bianconeri. E niente Inter anche, il derby d'Italia tanto atteso in programma alla terza giornata di campionato dopo la sosta.
Due giornate a Cambiaso
Le due giornate a Cambiaso sono state inflitte per condotta violenta, "per avere, al 38° del secondo tempo, con il pallone non in contesa, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria", si legge nel referto del giudice sportivo. Per quanto riguarda le altre sanzioni, un turno di stop a Ismael Kenneth Koné del Sassuolo dopo il rosso rimediato contro il Napoli. Multe alle seguenti società: Pisa (10.000 euro), Genoa (6.000), Parma (4.000), Lecce (3.000) e Napoli (1.500).