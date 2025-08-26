Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Juve, Cambiaso squalificato due giornate: salta Genoa e Inter

L'esterno bianconero paga a caro prezzo la manata a Lovik durante la sfida con il Parma
2 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Genoa e Inter, Cambiaso le salta entrambe. L'esterno della Juve paga a caro prezzo la reazione scomposta avuta in campo durante la partita con il Parma, quando dopo un contrasto ha colpito Lovik con una manata sul volto. Un fallo di reazione che è stato sanzionato immediatamente dall'arbitro Marcenaro con il rosso diretto. Niente Genoa, dunque, il prossimo impegno in calendario dei bianconeri. E niente Inter anche, il derby d'Italia tanto atteso in programma alla terza giornata di campionato dopo la sosta.

Due giornate a Cambiaso

Le due giornate a Cambiaso sono state inflitte per condotta violenta, "per avere, al 38° del secondo tempo, con il pallone non in contesa, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria", si legge nel referto del giudice sportivo. Per quanto riguarda le altre sanzioni, un turno di stop a Ismael Kenneth Koné del Sassuolo dopo il rosso rimediato contro il Napoli. Multe alle seguenti società: Pisa (10.000 euro), Genoa (6.000), Parma (4.000), Lecce (3.000) e Napoli (1.500).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Bremer carica la JuveIl caso Vlahovic fino alla fine