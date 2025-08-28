Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Comolli annuncia in diretta tv: "Vlahovic resta alla Juve. Savona va al Nottingham Forest"

Le dichiarazioni del direttore generale bianconero: "Kolo Muani? Tante cose possono succedere"
Comolli annuncia in diretta tv: "Vlahovic resta alla Juve. Savona va al Nottingham Forest"
2 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Damien Comolli, direttore generale della Juventus, è intervenuto a Sky Sport in seguito al sorteggio della League Phase della Champions League: "Penso che sia un calendario affascinante. A livello egoistico ho iniziato la carriera al Monaco come giocatore e poi come allenatore, sarà emozionante tornare lì. Entriamo in questa competizione con grande ambizione, siamo la Juve, il nostro obiettivo è il successo".

Juve, Comolli: "Savona al Nottingham. Su Kolo Muani..."

Il dirigente bianconero ha poi parlato anche di mercato: "Abbiamo raggiunto un accordo con il Nottingham Forest per il trasferimento di Savona. Kolo Muani? Non mi trovo a mio agio a parlare di giocatori di altri club, ci sono tante cose che possono succedere da qui a lunedì sera. Faremo tutto il possibile per migliorare la squadra e la rosa".

L'annuncio sul futuro di Vlahovic

Infine, l'annuncio sul futuro di Vlahovic: "Innanzitutto, non c'è alcuna frizione. La situazione è molto chiara, lui è parte della squadra, al 99 per cento resterà e sarà parte della squadra. Ci sono stati contatti con altri club ma nulla di concreto. Penso che lui sia felice di restare. Abbiamo la fortuna di avere una proprietà alle nostre spalle che ci garantisce sostegno. Abbiamo dei vincoli legati al Fair Play finanziari, dobbiamo essere cauti. Vogliamo attenerci alle regole. Vale per Kolo Muani o altri possibili trasferimenti ve lo faremo sapere. Se sarà possibile miglioreremo la rosa di Tudor".

