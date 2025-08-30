Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Tudor prima di Genoa-Juve: "Mercato complicato, Comolli sta provando a fare il meglio"

Le dichiarazioni del tecnico juventino alla vigilia della seconda giornata di campionato: le sue parole
2 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Dopo la vittoria casalinga contro il Parma, torna in campo la Juventus. Seconda giornata di campionato per i bianconeri che giocheranno domenica alle 18:30 contro il Genoa a Marassi. La squadra di Tudor dovrà confermare quanto di buono fatto vedere nell'esordio ufficiale della stagione. L'allenatore ha analizzato la partita e il momento della squadra nella conferenza stampa alla vigilia della sfida: "È stata una bella settimana. La squadra si è allenata bene con una bella energia. Domani bisognerà fare una grande gara contro un avversario che non ti regala nulla e sono molto organizzati. Bisognerà fare bene per prendere i punti. La squadra è stata concentrata contro il Parma". Un commento poi sul sorteggio di Champions League"Poteva andare peggio o meglio. Sono tutte partite difficili, però bello perchè i ragazzi quando sentono la Champions, cambia tutto. Ci siamo guadagnati la Champions con grande sacrifico e sudore".

Juve, le parole di Tudor

L'allenatore prosegue parlando del mercato, ancora aperto: "Ho detto soltanto una volta che mancavano tre acquisti a Marzo. Ho parlato di mercato e non è cambiato nulla. È stato un mercato complicato e Comolli sta provando a fare il meglio. Io sono contento della squadra e vedo i ragazzi bene e motivati. La continuità è un valore aggiunto. Poi c'è il ritorno di Bremer e adesso sta tornando Cabal. Poi vediamo in questi due giorni". Su Nico Gonzalez: "È un giocatore che mi piace e mi è sempre piaciuto. Non c'è mai stata una bocciatura da parte mia. È un titolare della nazionale argentina. Ho deciso di provarlo sulla fascia, ma avuto qualche problemino. Lui può giocare sia in fascia che davanti. Ha caratteristiche diverse e sono contento di averlo in squadra". Infine un commento su Koopmeiners: "È un titolare e sarà un titolare. Ho parlato tanto e non bisogna aggiungere altro. Lui è sulla buona strada".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Comolli, l'annuncio in diretta su VlahovicChampions, il calendario della Juve