Tudor prima di Genoa-Juve: "Mercato complicato, Comolli sta provando a fare il meglio"

Dopo la vittoria casalinga contro il Parma, torna in campo la Juventus . Seconda giornata di campionato per i bianconeri che giocheranno domenica alle 18:30 contro il Genoa a Marassi . La squadra di Tudor dovrà confermare quanto di buono fatto vedere nell'esordio ufficiale della stagione. L'allenatore ha analizzato la partita e il momento della squadra nella conferenza stampa alla vigilia della sfida: "È stata una bella settimana. La squadra si è allenata bene con una bella energia . Domani bisognerà fare una grande gara contro un avversario che non ti regala nulla e sono molto organizzati. Bisognerà fare bene per prendere i punti. La squadra è stata concentrata contro il Parma". Un commento poi sul sorteggio di Champions League : "Poteva andare peggio o meglio. Sono tutte partite difficili, però bello perchè i ragazzi quando sentono la Champions, cambia tutto. Ci siamo guadagnati la Champions con grande sacrifico e sudore".

Juve, le parole di Tudor

L'allenatore prosegue parlando del mercato, ancora aperto: "Ho detto soltanto una volta che mancavano tre acquisti a Marzo. Ho parlato di mercato e non è cambiato nulla. È stato un mercato complicato e Comolli sta provando a fare il meglio. Io sono contento della squadra e vedo i ragazzi bene e motivati. La continuità è un valore aggiunto. Poi c'è il ritorno di Bremer e adesso sta tornando Cabal. Poi vediamo in questi due giorni". Su Nico Gonzalez: "È un giocatore che mi piace e mi è sempre piaciuto. Non c'è mai stata una bocciatura da parte mia. È un titolare della nazionale argentina. Ho deciso di provarlo sulla fascia, ma avuto qualche problemino. Lui può giocare sia in fascia che davanti. Ha caratteristiche diverse e sono contento di averlo in squadra". Infine un commento su Koopmeiners: "È un titolare e sarà un titolare. Ho parlato tanto e non bisogna aggiungere altro. Lui è sulla buona strada".