Juve, countdown Kolo Muani. Zhegrova dipende da Nico Gonzalez

I dirigenti cercheranno di trovare l'accordo con il Psg per l'attaccante fino all'ultimo istante: se alla fine tornasse utile il prestito?
Andrea Losapio
4 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Damien Comolli proverà a regalare Kolo Muani a Igor Tudor fino all'ultimo minuto del mercato. La Juventus, senza l'addio di Dusan Vlahovic, è incartata più o meno in ogni zona del campo. Perché se è vero che è arrivata una plusvalenza più o meno netta da Nicolò Savona (assegno da 13 milioni più un massimo di 2,5 di bonus, 12 al netto degli oneri accessori) dall'altro lato la coperta è corta per soddisfare le necessità del tecnico. Nelle ultime ore si è prospettato anche un possibile (nuovo) prestito secco dopo quello della scorsa stagione, pagando circa una decina di milioni più lo stipendio che percepisce a Parigi (8 milioni annui di cui mensilità di luglio e agosto già pagate) pur di non avere le mani legate fra un anno. Perché la disponibilità della Juve, come per tutte le altre, varia a seconda della partecipazione o meno alla prossima Champions League. Dunque impegnare così tante risorse - circa 27 a stagione per le prossime cinque - può non essere una buona idea, considerato che c'è la lente di ingrandimento del fair play finanziario a evidenziare eventuali anomalie. 

Psg spalle al muro

Il Paris Saint Germain è decisamente innervosito per quello che è successo in estate. Kolo Muani ha rifiutato tutte le offerte, dal Newcastle al Tottenham, passando per gli arabi del Neom, pur di ritornare in bianconero. Il problema è che ora è anche difficile trovare un'alternativa valida e il club può essere costretto a scendere a patti, pur di risolvere la situazione di un centravanti messo fuori da Luis Enrique dallo scorso dicembre, ma che è iscritto a bilancio per 57 milioni. Le speranze quindi sono flebili pur esistenti, ma passano dalle scelte di un PSG che ora è spalle al muro e rischia di ritrovarsi con un asset completamente svalutato e ai margini - per usare un eufemismo - del progetto tecnico.

Juve, assalto a Zhegrova

L’altro fronte è quello che porta a Nico Gonzalez, la cui cessione aprirebbe nuovi scenari. L'argentino è sempre in uscita - al netto degli elogi dello stesso Tudor - e per la sua sostituzione ci sarebbe Edon Zhegrova. Il Lilla preferirebbe cederlo oggi rispetto al 2026, ma l'Olympique Marsiglia ha già un accordo per acquistarlo a zero, circostanza che ha provocato la reazione del presidente Olivier Letang che ha minacciato azioni legali. Valutazione da 20 milioni, la sensazione è che si possa chiudere a 15 più percentuale sulla rivendita. Per la difesa continua a piacere il nome di Arnau Martinez, del Girona, valutato 10 milioni. Tutto però dipende dalle uscite e da come verranno impiegate le altre risorse che arriveranno nelle prossime ore. Bloccate tutte le altre cessioni, da Kostic - che probabilmente rimarrà - a Facundo Gonzalez, oppure Lloyd Kelly. A due giorni dalla sirena, in programma lunedì alle ore 20, la Juventus deve capire cosa vuole fare: se cambiare ruolo su ruolo oppure aspettare qualche mese per valutare (ancora) un organico rinnovato rispetto a quello dell'anno scorso, con Cabal e Bremer in più.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

