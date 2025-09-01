Juventus, la rivincita di Vlahovic il reietto: separato in casa ma segna un gol a partita

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Imbronciato, forse triste. Ma con due gol all'attivo pesantissimi e nessuna voglia di tirare i remi in barca. La sorpresa assoluta di questo inizio campionato si chiama Dusan Vlahovic, perchè era la meno attesa. Anzi a dirla tutta in pochi si aspettavano addiriturra che il serbo potesse scendere in campo. E invece contro il Parma mette il sigillo del 2-0 che spegne le pericolose speranze del club emiliano. E col Genoa la risolve di testa man
